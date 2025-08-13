COVID-19 : risque de diffusion avec la rentrée scolaire

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le ministère de la Santé et du Bien-être, l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies de Corée (KDCA), l’Agence de la sécurité des aliments et des médicaments (MFDS) ainsi que le ministère de l’Éducation ont passé en revue la situation sanitaire face à la récente recrudescence de la COVID-19. Selon la KDCA, la 6e réunion interministérielle sur les maladies respiratoires a permis d’examiner les prévisions d’évolution de cette épidémie, l’approvisionnement en traitements, l’organisation des soins et le programme de vaccination.Selon les observations menées dans 221 hôpitaux de référence, 220 patients infectés par le coronavirus ont été hospitalisés entre le 27 juillet et le 2 août, soit une augmentation pour la cinquième semaine consécutive depuis fin juin. Ce chiffre reste toutefois inférieur à celui enregistré à la même période l’an dernier, qui s’élevait à 864. Les autorités anticipent une poursuite de la hausse pendant au moins deux semaines, tout en assurant disposer de stocks suffisants ainsi que de tests antigéniques.Les experts présents à la rencontre ont estimé que, malgré la tendance haussière, le niveau restait inférieur à celui de l’an passé et que la réponse sanitaire demeurait maîtrisée. Ils ont toutefois souligné le risque de diffusion dans les établissements scolaires après la rentrée tout en recommandant un renforcement de la sensibilisation aux gestes de prévention.