Lee Jae Myung présente la feuille de route de son quinquennat

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le comité présidentiel de planification nationale, organe chargé de définir les priorités de l’exécutif, a présenté la feuille de route de Lee Jae Myung pour les cinq années à venir. Le document décline la vision nationale en trois principes, cinq objectifs et 123 tâches à accomplir, assorties de mesures de financement et d’un calendrier législatif.La vision proposée est « Un pays où le peuple est souverain, une Corée unie et heureuse ». Elle s’appuie sur trois orientations : l’écoute et l’unité, l’équité et la confiance ainsi que le pragmatisme et les résultats. Ces orientations s’articulent autour de cinq objectifs visant à instaurer une politique unificatrice, bâtir une économie innovante de rang mondial, promouvoir une croissance équilibrée pour tous, renforcer le fondement social et défendre les intérêts nationaux dans les domaines diplomatique et sécuritaire.Pour le premier objectif, centré sur l’unité politique, l’exécutif fera de la révision de la Constitution sa priorité majeure, afin d’instaurer un nouvel ordre constitutionnel conforme à l’esprit de souveraineté populaire.Pour assurer la mise en œuvre de ces mesures, le gouvernement prévoit de créer un Comité national de stratégie pour l’avenir, rattaché à la présidence, et de confier à cette dernière ainsi qu’au Bureau de coordination des politiques gouvernementales le suivi régulier de leur exécution. Les 123 projets feront l’objet d’un examen par les autorités et d’une approbation finale en conseil des ministres.