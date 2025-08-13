Projet « MASGA » : Cho Hyun visite un chantier naval avec l'ambassadeur américain par intérim

Photo : YONHAP News

A l’approche du sommet Lee-Trump prévu à la fin du mois, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Hyun, et l’ambassadeur américain par intérim en Corée du Sud, Joseph Yun, se sont rendus sur un site de construction navale à Ulsan, afin de soutenir le projet « MASGA ». Ce dernier est destiné à renforcer la coopération dans ce secteur stratégique.Les deux hommes ont ensuite participé à une réunion au siège d’HD Hyundai Heavy Industries Co. avec Lee Sang-kyun, le président de l’entreprise, et Cho Seok, le vice-président. Leurs discussions ont porté sur les moyens d’intensifier les actions communes entre Séoul et Washington.Le chef de la diplomatie sud-coréenne a réaffirmé que le pays du Matin clair constituait un partenaire de choix pour la reconstruction du secteur maritime américain. Il a également appelé à consolider le cadre de coopération et à explorer les mesures concrètes pour lancer pleinement les projets conjoints. Avant de déclarer que le partenariat dans le domaine de l’industrie navale devenait l’un des piliers du développement de l’alliance bilatérale.De son côté, Lee a présenté, lors d’un briefing, les capacités de production et les technologies de pointe de sa société, ainsi que sa vision pour l’avenir du secteur maritime, tout en soulignant sa volonté de poursuivre diverses initiatives communes avec les États-Unis afin de contribuer à la réalisation du projet « MASGA ».