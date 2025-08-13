Cérémonie d’investiture populaire : Park Geun-hye et Lee Myung-bak ne participeront pas

Photo : YONHAP News

Les anciens présidents Park Geun-hye et Lee Myung-bak devraient être absents à la « cérémonie d’investiture populaire » de Lee Jae Myung, prévue le 15 août, jour du 80e anniversaire de la libération de la Corée.Le député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Yoo Young-ha, a précisé à l’agence de presse Yonhap, aujourd’hui, que Park ne prendrait pas part à l’événement de ce vendredi. Selon lui, cette décision serait liée à des problèmes de santé rendant difficile tout déplacement sur une longue distance, ainsi qu’au fait que la date coïncide avec l’anniversaire du décès de sa mère, l’ancienne Première dame Yuk Young-soo.De son côté, Lee Myung-bak, âgé de 84 ans, avait lui aussi fait savoir à la présidence qu’il ne pourrait se rendre sur place en raison de son état physique.Du côté des partis politiques, le PPP et le Nouveau Parti de la réforme ont annoncé leur boycott, en signe de protestation contre la grâce accordée à Cho Kuk, ex-dirigeant du Parti de la réforme de la patrie, et à l’ancienne députée indépendante, Yoon Mee-hyang.