Lee Jae Myung choisit les responsables de six ministères et organismes

Lee Jae-myung a choisi les chefs de six ministères et organismes. C’est ce qu’a annoncé, mercredi après-midi, le secrétaire général de la présidence, Kang Hoon-sik, lors d’un briefing.
Le poste de ministre de l’Education a été attribué à Choi Kyo-jin, actuel recteur de l'académie de Sejong. Cet ancien vice-président du Syndicat coréen des enseignants et des travailleurs de l’éducation est considéré comme un responsable éducatif progressiste. En apprenant la nouvelle, il a déclaré qu’après l’audition parlementaire, il écouterait attentivement la voix du terrain et préciserait les politiques éducatives en concertation avec le ministère.
Le ministère de l’Egalité des genres et de la Famille a été confié à Won Min-kyong. Après sa nomination, cette membre non permanente de la Commission nationale des droits de l'Homme (NHRCK) a affirmé qu’elle consacrerait tous ses efforts à l’expansion de l’égalité entre les sexes ainsi qu’au soutien des personnes socialement vulnérables, telles que les victimes de violences, et des familles en crise.
Le chef de l’Etat a également procédé à d’autres désignations : le professeur d’économie de l’Université nationale de Séoul, Ju Biung-ghi, comme président de la Commission du commerce équitable (FTC), l’ancien premier vice-ministre des Finances, Lee Eog-weon, à la tête du Service de supervision financière (FSC), le professeur de l’Université nationale de Pusan, Cha Jeong-in, comme chef de la Commission nationale de l’éducation, et enfin, le professeur de l’Université Dankook, Kim Ho, comme patron de la Commission présidentielle pour la politique agricole, halieutique et rurale.