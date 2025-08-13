Lee Jae Myung choisit les responsables de six ministères et organismes

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung a choisi les chefs de six ministères et organismes. C’est ce qu’a annoncé, mercredi après-midi, le secrétaire général de la présidence, Kang Hoon-sik, lors d’un briefing.Le poste de ministre de l’Education a été attribué à Choi Kyo-jin, actuel recteur de l'académie de Sejong. Cet ancien vice-président du Syndicat coréen des enseignants et des travailleurs de l’éducation est considéré comme un responsable éducatif progressiste. En apprenant la nouvelle, il a déclaré qu’après l’audition parlementaire, il écouterait attentivement la voix du terrain et préciserait les politiques éducatives en concertation avec le ministère.Le ministère de l’Egalité des genres et de la Famille a été confié à Won Min-kyong. Après sa nomination, cette membre non permanente de la Commission nationale des droits de l'Homme (NHRCK) a affirmé qu’elle consacrerait tous ses efforts à l’expansion de l’égalité entre les sexes ainsi qu’au soutien des personnes socialement vulnérables, telles que les victimes de violences, et des familles en crise.Le chef de l’Etat a également procédé à d’autres désignations : le professeur d’économie de l’Université nationale de Séoul, Ju Biung-ghi, comme président de la Commission du commerce équitable (FTC), l’ancien premier vice-ministre des Finances, Lee Eog-weon, à la tête du Service de supervision financière (FSC), le professeur de l’Université nationale de Pusan, Cha Jeong-in, comme chef de la Commission nationale de l’éducation, et enfin, le professeur de l’Université Dankook, Kim Ho, comme patron de la Commission présidentielle pour la politique agricole, halieutique et rurale.