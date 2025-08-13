Journée de la libération de la Corée : Marco Rubio publie un communiqué de félicitations

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain a déclaré que les Etats-Unis espéraient travailler main dans la main avec le président sud-coréen Lee Jae Myung et son gouvernement, afin de faire progresser l’alliance indéfectible entre les deux pays. Marco Rubio en a fait part dans un communiqué de presse, publié hier, à l’occasion de la fête nationale de la libération de la Corée du joug colonial japonais, le 15 août.Le visage de la diplomatie américaine y a félicité les sud-Coréens pour cette commémoration. Avant de souligner que les deux alliés indispensables continueront de coopérer pour élargir la prospérité et pour faire face ensemble aux défis sécuritaires mondiaux les plus urgents. Selon lui, Séoul et Washington forgent, depuis plus de 70 ans, un lien fondé sur leurs valeurs et leurs intérêts communs. Précisant que les Etats-Unis sont fiers de le faire avec un pays devenu un Etat démocratique résilient et un précieux partenaire économique.En amont du premier tête-à-tête Lee-Trump, Rubio a souhaité réaffirmer que le gouvernement américain accorde de l’importance aux relations bilatérales, même s’il n’a pas mentionné le sommet prévu le 25 août à la Maison Blanche.