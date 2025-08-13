Kim Yo-jong minimise les mesures de détente de Séoul

Photo : YONHAP News

Kim Yo-jong a minimisé les mesures de détente envers le Nord, entreprises juste après l’entrée en fonction de Lee Jae Myung, et a exprimé l’intention de maintenir une attitude hostile.Dans une déclaration publiée ce matin par la KCNA, l’agence de presse officielle nord-coréenne, la puissante sœur du dirigeant Kim Jong-un a fermement affirmé que Pyongyang n’avait aucune intention d’enlever certains haut-parleurs à la frontière. Des propos contraires à la déclaration du président Lee du 12 août. Concernant la décision de Séoul et Washington d’ajuster partiellement leurs exercices militaires conjoints « Ulchi Freedom Shield (UFS) », prévu à partir du 18 août, elle l’a qualifiée de non significative.La cadette de la famille Kim a déclaré que, selon la législation du pays communiste, la Corée du Sud devait être considérée comme la menace la plus hostile, et que cette position devait être définitivement fixée. Avant d’ajouter que les mesures de Séoul ne l’intéressaient pas.Enfin, au sujet de la possibilité d’une reprise des discussions avec les Etats-Unis, à l’occasion du sommet américano-russe tenu le 15 août, Kim a affirmé qu’il n’y aurait aucune rencontre entre son grand frère et Donald Trump.La réaction de Séoul ne s’est pas fait attendre. Son ministère de la Réunification a déclaré qu’il continuerait à mettre en œuvre des mesures de normalisation et de stabilisation, afin de transformer les relations intercoréennes en des relations mutuellement bénéfiques. Avant d’ajouter qu’il est nécessaire que les deux parties adoptent une attitude sincère et des actions continues pour réduire les tensions et construire la paix dans la péninsule.