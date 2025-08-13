Le président sud-coréen s’entretient par téléphone avec le Premier ministre saoudien

Photo : YONHAP News

Le président de la République Lee Jae Myung a eu, mercredi, son première entretien téléphonique avec Mohammed ben Salmane, prince héritier et Premier ministre saoudien. A cette occasion, il a exprimé sa gratitude pour les félicitations reçues à l’occasion de son investiture et a souligné que les deux pays coopéraient étroitement en tant que partenaires stratégiques tournés vers l’avenir.Les deux hommes ont indiqué que leur coopération s’étendait au-delà des secteurs traditionnels, comme l’énergie et la construction, vers l’industrie manufacturière, la défense et les technologies de pointe. Avant d’ajouter qu’ils continueraient de renforcer cette collaboration.Le chef de l’Etat sud-coréen a ensuite exprimé l’espoir que Séoul devienne un partenaire clé de la « Vision 2030 de l’Arabie saoudite » pour renforcer la compétitivité et le développement des industries stratégiques futures.Enfin, Lee Jae Myung et Mohammed ben Salmane sont également convenus de se rencontrer en personne à une date mutuellement convenable afin de mener des discussions approfondies sur le développement des relations bilatérales.