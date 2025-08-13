Les fermetures d’élevages canins s’accélèrent

Photo : YONHAP News

Un an après l’interdiction de la consommation de viande de chien, en août 2024, l’heure est au premier bilan. D’après les données communiquées aujourd’hui par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, environ 70 % des 1 500 fermes canines du pays ont été fermées. Ces élevages comptaient quelque 346 000 animaux destinés à la consommation, soit 74 % du total.Au premier semestre 2025, 460 éleveurs ont mis un terme à leur activité, alors que le gouvernement avait estimé qu'ils seraient 200. Le ministère explique ce résultat notamment par la prise de conscience croissante que la viande de chien ne doit plus être consommée comme un mets, conjuguée à l’effet des mesures visant à encourager les fermetures d’élevages.Promulguée en février 2024, la loi en question entrera pleinement en vigueur après une période de grâce de trois ans. Elle prévoit qu’après ce délai, l'élevage, la vente et l'abattage de chiens à des fins de consommation seront interdits.