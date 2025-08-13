Aller au menu Aller à la page

Pyongyang critique les exercices navals multinationaux dans le Pacifique occidental

Write: 2025-08-14 10:58:15Update: 2025-08-14 11:10:23

Pyongyang critique les exercices navals multinationaux dans le Pacifique occidental

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a critiqué les exercices navals multinationaux dirigés par les Etats-Unis dans le Pacifique occidental, en les qualifiant d’« extrêmement provocateurs ». Dans un commentaire publié ce matin par la KCNA, le régime de Kim Jong-un a dénoncé l’entraînement « Talisman Sabre », qui s’est déroulé du 3 au 27 juillet au nord-est de l’Australie. 19 pays, dont la Corée du Sud, y ont participé.

Pyongyang a également évoqué les manœuvres conjointes menées du 4 au 12 août dans la mer des Philippines par le Japon, le Royaume-Uni, l’Australie, la Norvège et l’Espagne. Avant de mettre en garde contre l’exercice annuel conjoint sud-coréano-américain, « Ulchi Freedom Shield (UFS) », prévu à partir du 18 août.

L’agence de presse officielle du pays communiste a déclaré que si Washington et ses alliés persistaient dans des actions militaires compromettant la paix et la sécurité en Asie-Pacifique, cela provoquerait inévitablement la réaction et la riposte des pays de la région.
