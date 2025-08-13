Premier interrogatoire de Kim Keon-hee après sa mise en détention

Photo : YONHAP News

Au lendemain de sa mise en détention, Kim Keon-hee a été convoquée par le procureur spécial, Min Joong-ki, dans le cadre des enquêtes sur de multiples accusations portées contre elle.L’épouse de Yoon Suk Yeol s’est à nouveau présentée, ce matin, aux locaux de l’équipe de Min, tandis que son mari, lui aussi derrière les barreaux, avait refusé de s’y rendre. La prévenue n’a toutefois pas été aperçue, le convoi pénitentiaire la transportant s’étant engouffré dans le parking souterrain.Les enquêteurs ont au maximum 20 jours pour inculper l’ancienne Première dame. Ils accélèrent donc leurs investigations. L’interrogatoire d’aujourd’hui doit se concentrer sur l’une des trois charges d’accusation mentionnées dans l’acte de requête du mandat d’arrêt. A savoir l’intervention dans les investitures de certains candidats à des élections. Le 6 août, lors du premier face-à-face, Kim avait nié toutes les accusations. Cette fois, elle pourrait refuser de répondre aux questions.Les enquêteurs veulent également avancer rapidement sur les soupçons, selon lesquels elle a accepté des cadeaux de luxe, comme un collier en diamants Van Cleef & Arpels. Le patron de l’entreprise de BTP, Seohee Construction, a récemment témoigné lui avoir offert, avec une broche et des boucles d’oreilles.