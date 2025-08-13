Journée de la libération : Lee Jae Myung invite les représentants diplomatiques autour d’un dîner

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung a convié, vendredi, les représentants diplomatiques en Corée du Sud à un dîner à la Cheongwadae. Environ 170 personnes dont 117 ambassadeurs résidents et 30 représentants d’organisations internationales ont été invités. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, la porte-parole de la présidence, Kang Yu-jung.Les premiers chefs des délégations spéciales, envoyées par le président Lee, les membres de la commission parlementaire de la diplomatie et de la réunification, les ministres concernés, ainsi que les dirigeants d’organisations économiques y seront également présents.L’événement commencera par une réception préalable, suivie du discours du chef de l’Etat, du repas, de la présentation par la deuxième vice-ministre des Affaires étrangères, Kim Jin-a, de la préparation du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) à Gyeongju, et enfin, des prises de parole des ambassadeurs.Dans son discours, Lee demandera aux représentants diplomatiques de jouer le rôle d’intermédiaire pour la communication entre Séoul et leur pays. A cette occasion, il expliquera les valeurs de la diplomatie pratique centrée sur l’intérêt national de son gouvernement. Avant de solliciter leur coopération et leur soutien pour assurer le succès du sommet de l’Apec qui se tient pour la première fois en 20 ans en Corée du Sud.