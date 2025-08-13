Le ministre de l’Industrie assiste au baptême de deux méthaniers américains

Photo : KBS News

Séoul cherche à œuvrer pour le succès de « Make American Shipbuilding Great Again » ou MASGA, le plan d’investissement dans la construction navale américaine proposé dans le cadre de l’accord commercial avec Washington. Hier, le ministre des Affaires étrangères, Cho Hyun et l’ambassadeur des Etats-Unis par intérim, Joseph Yun, ont visité le chantier naval de HD Hyundai Heavy Industries à Ulsan, au sud-est du territoire.Ce jeudi, le ministre du Commerce et de l’Industrie a assisté à la cérémonie de baptême de deux nouveaux méthaniers géants de Hanwha Ocean, à Geoje, situé dans la même région. Les deux entreprises doivent participer au projet. Les navires en question font partie des cinq commandés en 2022 par un producteur américain de gaz naturel liquéfié (GNL) pour un montant de 1,2 milliard de dollars. Ils serviront à transporter les exportations de GNL américain.Dans sa prise de parole, Kim Jung-kwan a tenu à souligner que c’est une initiative gagnant-gagnant permettant aux Etats-Unis de relancer leur construction navale et aux firmes sud-coréennes d’explorer de nouveaux marchés. Avant de promettre de produire des résultats concrets pour la soutenir en se concertant avec l’administration Trump.Après la cérémonie, Kim a visité le site de maintenance, réparation et opérations (MRO) de vaisseaux américains sur le chantier de Hanwha. Il en a profité pour rencontrer le dirigeant du syndicat de l’entreprise, et pour préconiser la lutte contre les accidents du travail.