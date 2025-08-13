Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Culture

« Baby Shark » : The Pinkfong Company remporte définitivement le procès pour droit d’auteur

Write: 2025-08-14 12:50:04Update: 2025-08-14 16:40:44

« Baby Shark » : The Pinkfong Company remporte définitivement le procès pour droit d’auteur

Photo : YONHAP News

La Cour suprême a donné gain de cause ce matin à The Pinkfong Company, société de production sud-coréenne connue pour sa comptine pour enfants « Baby Shark », dans le procès pour violation du droit d'auteur intenté par un compositeur américain.

Johnny Only avait saisi la justice sud-coréenne en 2019, accusant ce tube créé quatre ans plus tôt, de plagier sa propre version publiée en 2011. D’après lui, c'était une adaptation d’une comptine traditionnelle nord-américaine, à laquelle il avait ajouté le rythme original.

En première instance, les juges ont estimé que la chanson du plaignant n’apportait pas suffisamment d’éléments nouveaux à la comptine traditionnelle et ont tranché en faveur de The Pinkfong Company. En appel, le tribunal a également jugé que son morceau ne constituait pas une œuvre dérivée protégée par le droit d’auteur.

« Bébé requin » a connu un immense succès planétaire grâce à sa mélodie entraînante et à sa danse devenue virale.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >