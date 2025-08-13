Retrait des haut-parleurs : le JCS confirme ses observations

Photo : YONHAP News

Alors que Pyongyang a nié tôt ce matin le retrait des haut-parleurs de propagande à la frontière, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré en avoir constaté dans certaines régions et que cette évaluation reste inchangée.Son porte-parole a affirmé, en fin de matinée, que l'armée avait simplement rapporté les faits observés et que, quelles que soient les annonces du régime de Kim Jong-un, il fallait se méfier de ses intentions. Avant d'ajouter qu'une vérification est nécessaire pour savoir si l’enlèvement a été effectué sur tous les sites.Le 9 août, le JCS a affirmé avoir repéré des opérations de démantèlement d’une partie des haut-parleurs installés par la Corée du Nord dans une quarantaine de zones frontalières. Cependant, dans un communiqué publié aujourd’hui par la KCNA, Kim Yo-jong, la puissante sœur du dirigeant nord-coréen, a précisé que ce n’était pas le cas et qu’il n’était pas prévu de le faire.