Cho Hyun appelle à un leadership de Trump pour relancer le dialogue Washingyon-Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a espéré que le leadership de Donald Trump permette de débloquer le dialogue entre Washington et Pyongyang. Cho Hyun a tenu ces propos lors d’un point presse organisé ce matin à Séoul, en réponse à une question sur d’éventuelles négociations en coulisses entre les deux pays.Le chef de la diplomatie a précisé avoir exprimé ce souhait au secrétaire d’Etat américain Marco Rubio et à des conseillers de la Maison Blanche lors de sa visite aux Etats-Unis, ajoutant qu'ils ont réagi favorablement. Avant d’affirmer que l’administration Trump reste opposée à la possession d’armes nucléaires par la Corée du Nord, et qu'une tractation subtile serait sans doute nécessaire.A propos de la possibilité d’un dialogue entre les deux côtés en marge du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) à Gyeongju cet automne, Cho a indiqué qu'il ne pouvait pas encore se prononcer sur cette hypothèse, tout en affirmant vouloir garder espoir.Un haut responsable gouvernemental a, de son côté, expliqué que la discussion ne pourrait pas être menée en partant de l'idée d'une dénucléarisation complète, tout comme il serait impossible de reconnaître le royaume ermite comme une puissance nucléaire afin de discuter de la réduction des armes atomiques. Selon lui, Pyongyang et Washigton devront trouver un terrain d’entente pour commencer les négociations.