Sondage : plus de six sud-Coréens sud dix sont inquiets de la situation sécuritaire

Photo : KBS News

Plus de six sud-Coréens sur dix se disent inquiets de la situation sécuritaire actuelle. C'est ce que révèle une enquête de la KBS, réalisée à l'approche de la Journée de la libération de la Corée. Il s'agit d'une baisse de 14 points par rapport à l’an dernier.L’hostilité envers le régime nord-coréen reste élevée à 81,6 %, mais a reculé de 6,5 points sur un an. Concernant la réunification, 65,6 % jugent qu’elle est nécessaire, mais près de la moitié estiment qu’elle ne pourra pas se concrétiser à court terme. Pour y parvenir, la résolution du dossier nucléaire nord-coréen a été la priorité la plus évoquée. Elle est suivie par l’instauration d’une confiance militaire et les échanges économiques.Toutefois, 57,6 % des interrogés pensent qu’il sera difficile de régler la question nucléaire dans l’immédiat, tandis que 38,7 % estiment que le second mandat de Donald Trump pourrait apporter certains progrès.Interrogés sur la politique vis-à-vis de Pyongyang la plus importante de l'administration de Lee Jae Myung, environ la moitié ont cité les efforts diplomatiques en vue de la dénucléarisation. Vient ensuite la coopération dans les domaines économique, culturel et artistique. 73,5 % des répondants approuvent les récentes mesures d’apaisement telles que la suspension de l’envoi de tracts et le retrait des haut-parleurs. Plus de la moitié se disent également favorables à l’autorisation des voyages touristiques individuels au nord du 38e parallèle, envisagée par le gouvernement.Enfin, trois quarts des sondés sont favorables à la tenue d’un éventuel sommet intercoréen. Il s’agit d’un chiffre en baisse par rapport à il y a deux ans.L’enquête a été réalisée en ligne pendant trois jours à partir du 30 juillet auprès de 1 582 personnes âgées de plus de 19 ans. Son niveau de confiance est de 95 %, avec une marge d’erreur de ±2,5 points.