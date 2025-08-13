Journée des victimes de l’esclavage sexuel : une cérémonie s’est tenue jeudi à Séoul

Photo : YONHAP News

A l’occasion de la 8e Journée commémorative des victimes de l’« esclavage sexuel » par l'armée japonaise durant la Seconde Guerre mondiale, une cérémonie s’est tenue jeudi au Mémorial d’Ahn Jung-geun, à Séoul. Environ 200 personnes y ont participé, dont des survivantes et des représentants de l’Assemblée nationale, du gouvernement et d’associations citoyennes.Le thème de cette année était : « La lumière retrouvée par le courage et la solidarité éclaire la paix ». Ce qui exprime l’espoir que les témoignages courageux des anciennes wianbus s’élargissent en un mouvement de solidarité sociale et que le message de mémoire et de responsabilité soit transmis aux générations futures.Lors de la cérémonie d’hier, la vice-ministre de l’Égalité des genres et de la Famille, Shin Young-sook, a rappelé que le premier témoignage de Kim Hak-sun, il y a 33 ans, avait marqué un tournant historique. Avant d’affirmer qu’elle considérera la résolution de la question des « femmes de réconfort » comme un enjeu national et la poursuivra jusqu’au bout.Aujourd’hui, il ne reste plus que six survivantes, et seule Lee Yong-soo, âgée de 97 ans, était présente à cette occasion. Dans un message vidéo, le président de la République Lee Jae-myung leur a exprimé son profond respect.Pour finir, un spectacle intitulé « Going Home », mêlant des vidéos de témoignages des victimes et des messages de réconfort et de solidarité, a été présenté.