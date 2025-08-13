Grâce présidentielle du 15 août : Cho Kuk retrouve la liberté

Photo : YONHAP News

La traditionnelle grâce présidentielle du 15 août, la première depuis la prise de fonction de Lee Jae Myung, a bénéficié à plus de 836 000 personnes, dont 27 hommes politiques et ex-hauts fonctionnaires. Parmi eux, l’ancien ministre de la Justice de Moon Jae-in, le prédécesseur progressiste de Yoon Suk Yeol.Vers minuit, Cho Kuk est ainsi sorti de la prison où il était incarcéré depuis décembre dernier, après avoir été condamné à deux ans d’emprisonnement notamment pour falsification de documents académiques en faveur de ses deux enfants. Selon ses premiers mots, sa libération est un symbole de la fin de la dictature du Parquet qui abusait de son pouvoir.Celui qui avait un temps été présenté comme un successeur potentiel de Moon en a profité pour remercier le chef de l'Etat de l’avoir gracié et réhabilité, mais aussi pour déclarer son retour en politique. Avant de promettre de fédérer afin d’œuvrer à la réussite du quinquennat du président, à l’unité du camp démocrate et à sanctionner le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première force de l’opposition conservatrice.D'après les experts, Cho devrait reprendre la tête du Parti de la Reconstruction de la Corée, qu’il avait lui-même créé en mars 2024, à un mois des législatives. Puis, il devrait se présenter aux élections locales de juin 2026 pour briguer la mairie de Séoul ou de Busan. Il pourrait également se porter candidat lors des législatives partielles, qui seront organisées en même temps, dans l’ancienne circonscription de Lee à Incheon.