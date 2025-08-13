Kim Jong-un prononce un discours lors de la cérémonie commémorative de la libération

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a prononcé un discours, jeudi, lors de la « Cérémonie commémorative de la libération de la patrie », qui s’est tenu sur la place de l’Arc de Triomphe de Pyongyang. C’est ce qu’a rapporté ce matin la KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste.A cette occasion, Kim III a déclaré que les relations entre Pyongyang et Moscou s’étaient développées en une alliance sans précédent dans l’histoire. Avant d’ajouter qu’elles se consolidaient dans le cadre d’une lutte commune pour endiguer le néonazisme et protéger la souveraineté, la sécurité et la justice internationale.Le dirigeant nord-coréen a également souligné que, sur la scène internationale, l’audace démesurée des impérialistes, violant les droits et les intérêts des Etats souverains, n’a jamais été aussi grave, critiquant ainsi de manière détournée les Etats-Unis et l’Occident.C’est la première fois que l’homme fort de Pyongyang prononce un discours public à l’occasion du 15 août. La délégation du président de la Douma, Viatcheslav Volodine, ainsi que le vice-ministre russe de la Culture, Andrey Malyshev, y étaient présents.