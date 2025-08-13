Photo : YONHAP News

En déplacement à Pyongyang à la tête d’une délégation, le président de la Douma d'Etat, la chambre basse du Parlement russe, a été reçu hier par le dirigeant nord-coréen.D’après l’agence de presse russe TASS, Viatcheslav Volodine a alors transmis à Kim Jong-un les salutations chaleureuses de Vladimir Poutine et ses félicitations pour les 80 ans de la libération de la Corée du joug japonais. Il a également remercié son hôte pour son soutien aux combats dans la région de Koursk contre les Ukrainiens. Plus tôt dans la journée, Volodine s’est entretenu avec Choe Ryong-hae, qui dirige le comité permanent de Assemblée populaire suprême (APS), le Parlement local, sur la coopération bilatérale.Ce très proche collaborateur du chef du Kremlin est arrivé hier dans la capitale nord-coréenne, pour assister aux festivités organisées dans le cadre de l’anniversaire de la libération. A cette occasion, il a rappelé que l’armée soviétique avait aidé à mettre fin à l’occupation coloniale japonaise en coopération avec les patriotes nord-coréens, et que la fraternité militaire des deux parties avait été confirmée par le soutien du royaume ermite pour la reprise de Koursk. Avant de saluer le courage et le dévouement des troupes nord-coréennes.