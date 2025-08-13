Sondage KBS : 63 % approuvent l'action de Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

Dans un sondage, réalisé par la KBS, à l’occasion du 80e anniversaire de la libération de la Corée, 63 % des personnes interrogées ont évalué positivement l’administration du pays par le président Lee Jae Myung, après ses deux premiers mois au pouvoir. 27 % l’ont jugée négativement.Comme raison de cette évaluation positive, les sondés ont notamment évoqué les politiques économiques et liées à la vie de la population, ainsi que la communication. Du côté négatif, les politiques étrangères et commerciales, celles économiques et liées à la vie de la population, la composition du gouvernement et les relations avec l’opposition ont été mentionnées.Concernant les négociations commerciales avec les Etats-Unis, 56 % les ont jugées favorables et 37 % défavorables. A propos de la décision de gracier l’ancien chef du Parti de la Reconstruction de la Corée, Cho Kuk, 48 % l’ont considérée appropriée et 47 % inappropriée.En matière de soutien aux partis politiques, le Minjoo a obtenu 48 % et le Parti du pouvoir du peuple (PPP) 19 %. Le Parti de la Reconstruction de la Corée et le Parti de la Réforme ont recueilli chacun 3 %.Cette enquête a été réalisée à partir du 11 août, pendant quatre jours, auprès de 1 005 adultes à travers tout le pays. Son taux de confiance est de 95 % avec une marge d’erreur de ± 3,1 points.