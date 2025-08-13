La cérémonie d’investiture populaire se tient ce soir à Gwanghwamun

Photo : KBS News

La « cérémonie d’investiture populaire » se tiendra, ce soir, sur la place de Gwanghwamun à Séoul. A cette occasion, des représentants des citoyens remettront un certificat de nomination au président de la République Lee Jae Myung. Ce dernier avait pris ses fonctions le 4 juin, au lendemain de sa victoire à la présidentielle, sans cérémonie d’investiture, en raison de la destitution de son prédécesseur.L'événement, divisé en deux parties, débutera à 19h40 par un spectacle de danse. Le couple présidentiel fera son apparition au cours de la seconde. Devant près de 10 000 invités, le chef de l’Etat prononcera un discours promettant de construire une vraie République de Corée, une nation qui appartient aux citoyens.Parmi les 80 représentants de la population, les regards seront tournés vers Mok Jang-geun, fils d’un militant indépendantiste né le 15 août 1945. La jeune lauréate de la Cinef du Festival de Cannes 2025, Heo Ga-young sera également présente.La diffusion principale sera assurée par la KBS, la radio-télévision publique sud-coréenne et maison-mère de KBS WORLD.