Un potentiel successeur de Shigeru Ishiba se recueille au Yasukuni

Photo : YONHAP News

Ce 15 août, le Japon commémore la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Asie. A cette occasion, son ministre de l'Agriculture, cité comme l’un des potentiels successeurs du Premier ministre, Shigeru Ishiba, s’est recueilli au sanctuaire controversé de Yasukuni à Tokyo.Shinjiro Koizumi y était également allé prier en 2020 et 2021 alors qu’il dirigeait le ministère de l’Environnement. Si les visites de ministres nippons en exercice dans ce lieu de culte shinto se poursuivent pour la sixième année consécutive, le fils de l’ancien chef du gouvernement, Junichiro Koizumi, est le premier membre du cabinet d’Ishiba à le faire.Selon l’agence de presse locale, Kyodo News, les membres de l’« association des députés qui vont prier ensemble au Yasukuni », doivent eux aussi s'y rendre. Toutefois, Ishiba ne les rejoindra pas et enverra seulement une offrande traditionnelle.Le Yasukuni rend hommage aux 2,5 millions de soldats morts pour l'Empire du Japon, mais aussi à 14 criminels de guerre condamnés par les Alliés après la Seconde Guerre mondiale. Le sanctuaire est toutefois considéré par des pays voisins, dont la Corée du Sud, comme un symbole du passé militariste de l’archipel.