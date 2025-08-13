Yoon Suk Yeol ne pourra plus recevoir ses avocats dans un espace privé  

Photo : KBS News

Yoon Suk Yeol, incarcéré au centre de détention de Séoul, recevait jusqu’à présent ses avocats dans une salle de visite exclusive. Désormais, il devra les rencontrer dans le même lieu que les autres détenus. Toutefois, pour des raisons de sécurité, il continuera à effectuer ses exercices physiques et sa toilette séparément des autres prisonniers, comme auparavant.Cette décision du ministère de la Justice fait suite au refus répété de l'ancien président destitué de se soumettre à la convocation forcée de l'équipe du procureur spécial chargé de l’affaire Kim Keon-hee. Le ministre Jung Sung-ho a pris cette mesure pour éviter toute polémique liée à un traitement de faveur. En effet, dans le milieu politique, certains ont souligné que Yoon avait passé au total 395 heures et 18 minutes à rencontrer son équipe de défense, et reçu 328 personnes. Ce qui constitue, selon eux, un privilège incomparable avec les autres détenus.Par ailleurs, le ministère de la Justice a annoncé, jeudi, le remplacement du directeur du centre de détention de Séoul dans le cadre d’un renouvellement du personnel visant à résoudre les problèmes lié à l’ancien chef de l’Etat. Avant de déclarer qu’il s’efforcerait d’assurer une gestion équitable des détenus sans favoritisme et à appliquer strictement la loi.