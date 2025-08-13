80e anniversaire de la libération : Lee souligne l’importance de se souvenir de l’histoire de l’indépendance

Photo : YONHAP News

Ce 15 août, les Coréens célèbrent le 80e anniversaire de leur libération du joug colonial japonais. A cette occasion, une cérémonie solennelle de commémoration a été organisée à Séoul en présence du président de la République.Dans son discours, Lee Jae Myung a déclaré que « préserver l’histoire de la résistance à l’occupation nippone et l’honneur des combattants de l’indépendance est synonyme de défendre l’avenir du pays ». Il a également promis que son gouvernement prendrait note de cette histoire, telle qu’elle est, et la graverait dans la mémoire avec le peuple. Avant d’ajouter qu’il fera preuve de tout le respect dû envers ceux encore en vie qui se sont sacrifiés pour la patrie ainsi que d’apporter un plus large soutien financier aux descendants des militants disparus.Sur les relations avec Tokyo, le chef de l’Etat s’est engagé à chercher la voie vers une coopération « coexistante » et tournée vers l’avenir, tout en regardant en face le passé colonial. Il a alors décrit le Japon à la fois comme un pays voisin et un important partenaire pour le développement économique. Avant de poursuivre que les deux nations doivent coopérer pour le futur en se fondant sur une confiance mutuelle. Sans oublier d’appeler aux efforts de l’archipel pour les sud-Coréens qui souffrent toujours de contentieux mémoriels.S’agissant des liens intercoréens, Lee a souligné l’importance de regagner la confiance et affiché sa volonté de renouer le dialogue avec le régime de Kim Jong-un. Il a précisé que Séoul continuerait de prendre des mesures substantielles visant à atténuer les tensions sur la péninsule, et rétablir, de manière progressive, l’accord militaire intercoréen. Signé le 19 septembre 2018, le traité a été suspendu sous l'administration de Yoon Suk Yeol.Pour son successeur, les deux Corées ne sont pas des ennemies. Le Sud ne cherchera pas à réunifier la péninsule en absorbant le Nord et respecte son régime. Lee a par ailleurs promis de travailler en collaboration avec la communauté internationale pour construire une péninsule pacifique sans armes nucléaires.