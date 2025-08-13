Cérémonie d’investiture populaire : le président Lee promet de placer les citoyens au centre de sa politique

Photo : YONHAP News

La « cérémonie d’investiture populaire » s’est tenue, vendredi 15 août, sur la place de Gwanghwamun à Séoul en présence de près de 10 000 invités.L'événement a commencé par un spectacle de chants et de danses. Des artistes de plusieurs générations, comme TDYA ou Lee Eun-mi, se sont succédés sur scène.Ensuite, c’était au tour de 80 citoyens représentant chaque pan de la société de placer, un à un, sur un grand panneau un certificat de nomination du chef de l’Etat rédigé par eux même. Ce dernier avait pris ses fonctions le 4 juin dernier, au lendemain de l’élection présidentielle, sans cérémonie d’investiture en raison de la destitution de son prédécesseur, Yoon Suk Yeol. Parmi eux Mok Jang-geun, Lee Kook-jong, Lee Yoon-soo ainsi que Heo Ga-young.Le premier, fils d’un militant indépendantiste, est né le 15 août 1945, le jour de la libération de la Corée de l’occupation japonaise. Le second est un médecin qui a sauvé, entre autres, la vie du capitaine Seok au cours de l’opération de sauvetage d’un navire abordé par des pirates somaliens. La troisième est la patronne de NC AI, l’objectif du nouveau dirigeant étant de hisser la Corée du Sud parmi les trois grandes puissances de l’intelligence artificielle (IA). Et enfin, la dernière n’est autre que la jeune lauréate de la Cinef du Festival de Cannes 2025.Puis, Lee Jae Myung, qui plus tôt dans la journée avait déjà prononcé un discours lors de la cérémonie du 80e anniversaire du Gwangbokjeol, s’est adressé de nouveau à la nation. Il s’est dit « honoré de recevoir, en ce jour spécial, cet ensemble de certificats de nomination qui contient les voeux sincères de ses compatriotes. Avant de promettre de placer les citoyens au centre de sa politique, comme ce sont eux qui ont été et sont toujours la source du pouvoir de la nation.Avant de se rendre à Gwanghwamun, Lee avait invité les représentants diplomatiques étrangers à un dîner à la Cheongwadae. Environ 170 personnes dont 117 ambassadeurs résidents et 30 représentants d’organisations internationales y ont participé. Leur hôte leur a exprimé sa gratitude pour avoir eu confiance en la démocratie de la République de Corée.