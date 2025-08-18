Lee Jae Myung envisagerait l’envoi de ses émissaires spéciaux en Chine autour du 25 août

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung envisagerait d’envoyer ses émissaires spéciaux en Chine aux alentours du 25 août, date à laquelle il s’entretiendra en tête-à-tête avec Donald Trump à Washington. Le président sud-coréen veut ainsi afficher sa volonté d’accorder également de l’importance aux relations avec l’empire du Milieu.Dans un entretien téléphonique avec la presse, aujourd’hui, un responsable présidentiel a annoncé que les deux pays coordonnent actuellement la date de départ de ces envoyés, en prenant en compte celle de l’anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, le 24 août.La délégation comprendrait l’ex-président de l’Assemblée nationale, Park Byeong-seug, deux députés du Minjoo, la formation au pouvoir, ainsi que Roh Jae-heon. Fils de l’ancien chef de l’Etat Roh Tae-woo, il dirige actuellement le Centre culturel de l’Asie de l’Est.Pendant leur déplacement à Pékin, les émissaires souhaitent rencontrer plusieurs hauts responsables, dont le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi. A cette occasion, ils pourraient leur transmettre une lettre personnelle de Lee à l’adresse de Xi Jinping, l’invitant au sommet du Forum de coopération économique de l’Asie-Pacifique (Apec), prévu cet automne à Gyeongju.Selon les observateurs, le dirigeant sud-coréen pense dépêcher cette délégation afin de « gérer » les liens avec Pékin, en raison de son absence possible à la commémoration de la victoire de la Chine sur le Japon lors de Seconde Guerre mondiale, le 3 septembre. Une affirmation démentie par le camp présidentiel.