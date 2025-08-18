Taxes américaines sur l’acier et l’aluminium : le gouvernement promet un soutien accru aux entreprises exposées

Photo : KBS News

Le département américain du Commerce a annoncé, vendredi dernier, une liste de 407 nouveaux produits dérivés en acier et en aluminium, auxquels il imposera une surtaxe de 50 % à partir d’aujourd’hui. Sont notamment concernés des machines et pièces détachées, des composants automobiles ou encore des appareils électroniques.Le taux sera appliqué en fonction de leur teneur en acier et en aluminium. Mais la part non acier-alu, quant à elle, restera soumise aux droits de douane réciproques, effectifs à chaque pays.Les entreprises sud-coréennes et l’association des professionnels du secteur ont tenté de convaincre que leurs productions ne constituent pas une menace pour la sécurité nationale des Etats-Unis. En vain. Le ministère américain a accepté la plupart des demandes des industries locales, à l’exception de 60 articles.Face à cette situation, l’administration de Lee Jae Myung a promis un plus large soutien aux sociétés devant pâtir de la mesure américaine, tout particulièrement en matière de réglementation des importations.