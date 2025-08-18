Premier tête-à-tête entre Cho Hyun et son homologue indien

Photo : YONHAP News

En voyage à New Delhi, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a été reçu, samedi, par son homologue indien. Lors de ce premier tête-à-tête avec Subrahmanyam Jaishankar, Cho Hyun a exprimé son souhait de développer davantage le partenariat avec l’Inde, en la qualifiant de partenaire clé de la Corée du Sud dans la région.Son hôte a déclaré que son pays attribuait, lui aussi, de l’importance au renforcement de la coopération avec le nouveau gouvernement de Séoul. Avant de solliciter Lee Jae Myung de se rendre en Inde à une date mutuellement convenable.Les deux parties sont en outre convenues de hisser à un niveau supérieur leur partenariat stratégique spécial, initié il y a dix ans. Avant de s’engager à faire progresser les négociations visant à améliorer leur accord de libre-échange, connu sous le nom d’accord de partenariat économique global (CEPA), et à travailler en plus étroite collaboration dans les domaines de la sécurité économique et de l’armement.Le chef de la diplomatie sud-coréenne en a profité pour appeler le gouvernement de New Delhi à apporter un soutien particulier aux entreprises de son pays implantées localement.