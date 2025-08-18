Pyongyang célèbre le 80e anniversaire de la libération de la Corée

Photo : YONHAP News

Le 15 août, Pyongyang a célébré en grande pompe le 80e anniversaire de la libération de la Corée de l'occupation japonaise. De nombreuses manifestations culturelles et sportives ont été organisées, dont une réception et un match de football.Des concerts d’artistes russes comme Yaroslav Dronov, plus connu sous le nom de Shaman, et l'ensemble « Etoile rouge » du ministère russe de la Défense, ont également eu lieu dans le gymnase de la capitale nord-coréenne.La KCNA a fait savoir, le lendemain, que Shaman avait chanté de nombreuses chansons patriotiques, dont « Ma Russie », et charmé les spectateurs locaux. Son concert a également été rapporté par le Rodong Shimmun, le média du Parti des travailleurs destiné à la population, afin de rapprocher les nord-Coréens de Moscou.Par ailleurs, les hauts responsables du régime, dont Choe Ryong-hae, président du présidium de l'Assemblée populaire suprême, se sont recueillis devant le Cimetière national des martyrs patriotiques.