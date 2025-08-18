Bureau présidentiel : table ronde des industriels en vue du sommet Lee-Trump

Photo : YONHAP News

En amont du sommet entre Lee Jae Myung et Donald Trump, prévu le 25 août, le Bureau présidentiel organisera une table ronde réunissant des associations économiques et des dirigeants d’entreprise du pays. C’est ce qu’a annoncé dimanche, sa porte-parole adjointe via un communiqué.Selon Jeon Eun-soo, cette semaine, la présidence se concentrera à la fois sur les mesures de suivi relatives aux chantiers prioritaires du quinquennat de Lee, dévoilés mercredi dernier, et sur la préparation du prochain déplacement du chef de l’Etat au Japon et aux Etats-Unis.Lors de la réunion avec les représentants des milieux économiques et industriels, le Bureau présidentiel devrait exprimer sa gratitude pour le soutien apporté par les entreprises aux négociations douanières avec Washington, tout en les consultant sur leurs projets d’investissements et d’achats aux Etats-Unis ainsi que sur les difficultés qu’elles rencontrent.Par ailleurs, le chef de cabinet présidentiel, Kang Hoon-sik, le directeur chargé des politiques, Kim Yong-beom, et le conseiller à la sécurité nationale, Wi Sung-lak, tiendront chacun une conférence de presse cette semaine.Jeon a précisé que ces séances de questions-réponses, portant sur la diplomatie, la sécurité, les politiques, l’économie et les nominations, devraient permettre de communiquer avec la presse sur la vision du gouvernement et sur les principaux enjeux nationaux.