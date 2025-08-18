Séoul prône le rétablissement de la confiance mutuelle avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a annoncé annuler « la doctrine du 15 août pour la réunification », une initiative de l'ancien président Yoon Suk Yeol, afin de rétablir la confiance mutuelle entre les deux Corées. C’est ce qu’a indiqué le porte-parole du ministère de la Réunification, ce matin au cours d’un point presse, en expliquant le discours du chef de l'Etat lors de la cérémonie du 80e anniversaire du Jour de la libération de la Corée.Koo Byung-sam a rappelé que Lee Jae Myung avait souligné l'importance de regagner la confiance intercoréenne, tout en affirmant que le Sud ne cherchera pas à réunifier la péninsule en absorbant le Nord et ne procédera à aucun acte hostile. Il a ajouté que le message du président met en avant la paix et la coexistence, contrairement à la doctrine de Yoon, basée sur la réunification par l'absorption.Interrogé pour savoir si l'administration actuelle a définitivement annulé la doctrine de l'ancien dirigeant conservateur, Koo a répondu que ce principe était trop idéologique et unilatéralement défini, sans consultation parlementaire ou publique. Il en a profité pour annoncer que le gouvernement déploierait ses efforts pour atténuer les tensions sur la péninsule.Sur le fait que Pyongyang n'a émis aucune réaction aux propos de Lee, la voix du ministère a répondu qu'il serait nécessaire d'observer la situation pendant quelque temps. Avant d'ajouter que Kim Jong-un n’avait pas mentionné la Corée du Sud ni les Etats-Unis lors de son discours du 80e anniversaire de la libération de la Corée, puisque la position du régime communiste en la matière a été révélée dans celui de Kim Yo-jong, sa sœur cadette, le 14 août.