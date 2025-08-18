Lee Jae Myung demande de préparer l'exécution progressive de l'accord intercoréen

Photo : YONHAP News

Lors du conseil ministériel tenu ce matin en amont des exercices Ulchi, le président de la République a souligné que la première tâche du gouvernement était de préserver la vie des citoyens et de garantir leur sécurité. Il a appelé à vérifier l'état de la sécurité nationale et à améliorer la capacité de gestion globale en cas de crise.Lee Jae Myung a également mis en avant l'importance d'atténuer les tensions sur la péninsule. Selon lui, la meilleure mesure de sécurité est d’instaurer la paix. Pour ce faire, il a demandé aux ministères concernés de préparer l'exécution progressive de l'accord intercoréen du 19 septembre 2018, suspendu sous l’administration Yoon, en commençant par ce qui est le plus réalisable. Ce qui permettrait, selon lui, de regagner petit à petit la confiance mutuelle et de créer un environnement pacifique où les deux Corées peuvent évoluer ensemble. Ces propos s'inscrivent dans la continuité de son discours du 15 août, jour du 80e anniversaire de la libération de la Corée du joug japonais.De plus, le chef de l'Etat a fait part de son soutien à l'industrie culturelle. Evoquant le succès mondial de « K-pop Demon Hunters », il a souligné l'importance de la promotion de la K-Culture et demandé au gouvernement des mesures visant, entre autres, à élargir les infrastructures du secteur, selon le principe de soutenir sans intervenir.