80e anniversaire de la libération : évolution en chiffres de la Corée du Sud

Photo : KBS News

Cette année, la Corée célèbre le 80e anniversaire de sa libération du joug colonial japonais. Les statistiques compilées au cours des huit dernières décennies donnent un aperçu de l’évolution de la vie en Corée du Sud.Sur le plan économique, le produit intérieur brut (PIB) a été multiplié par 115 entre 1955, au sortir de la guerre, et 2025, passant de 300 à environ 35 000 dollars. S’agissant de la taille de l’économie nationale, le pays s’est classé au 12e rang mondial l’an dernier. Quant au palmarès des nations les plus puissantes, qui prend en compte non seulement le PIB mais aussi la population et la capacité militaire, il s’est hissé à la 6e place.Les changements ont également touché les habitudes alimentaires des sud-Coréens. Leur consommation annuelle de riz, qui avait atteint 136 kg par personne en 1979, a continué de diminuer pour tomber à 56 kg en 2024. En revanche, la consommation annuelle de viande de bœuf a suivi une courbe inverse, passant de 1 kg par personne dans les années 1960 à 15 kg aujourd’hui. La consommation annuelle globale de viande s’élevait à 61 kg en 2024.Parallèlement à la progression économique et à l’évolution des habitudes alimentaires, l’état physique des habitants s’est amélioré grâce à une meilleure nutrition. La taille moyenne de ceux nés autour de 1945, année de la libération, était de 166 cm pour les hommes et de 154 cm pour les femmes. En 2021, ces moyennes ont atteint 174 et 161 cm, soit une augmentation de respectivement 8 et 7 cm.Enfin, le nombre de voitures immatriculées est passé d’environ 7 000 au moment de la libération à 26,3 millions en 2024, soit une voiture pour deux personnes. Le taux d’équipement des ménages en lave-linge est également passé de 14 % dans les années 1980 à 76 % dans les années 1990, avant d’atteindre 99 % en 2019.