La diffusion des IA génératives est huit fois plus rapide qu'Internet

Photo : KBS News

La diffusion de l'intelligence artificielle (IA) générative, telle que ChatGPT, est environ huit fois plus rapide celle d'Internet. Leur taux d’usage atteignait 63,5 % après trois ans d’existence contre seulement 7,8 % pour Internet. C'est ce que montre une étude de la Banque de Corée (BOK) publiée aujourd’hui.Selon la banque centrale, cette rapidité s'explique par les infrastructures bien établies, dont les réseaux Internet, les ordinateurs et les smartphones, et aux domaines variés auxquels s’appliquent ces outils.D'après un sondage en ligne, réalisé du 19 mai au 17 juin par la BOK, 64,5 % des travailleurs âgés de 15 à 64 ans ont utilisé les IA génératives. Ils sont 51,8 % à l’avoir fait dans un but professionnel et 17,1 % à être des utilisateurs réguliers. De plus, 78,6 % des interrogés ont répondu les utiliser plus d'une heure par jour, en en faisant l'un des principaux outils professionnels, pour un temps d'usage de cinq à sept heures par semaine.A noter que les agents conversationnels n'ont pas permis une diminution significative des heures de travail. Les employés sud-coréens ont vu leurs horaires se réduire d’une heure et demie par semaine en moyenne. Une réduction qui a plutôt profité aux postes d'administrateur et aux métiers spécialisés, en délaissant les emplois physiques.Enfin, l'étude a indiqué que si le temps nécessaire à la vérification des résultats donnés par l'IA diminuera et la fiabilité s’améliorera, davantage de travailleurs pourront bénéficier de la hausse de leur productivité.