Smartphone : Samsung en tête au Moyen-Orient, troisième en Asie du Sud-Est

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a dominé le marché des smartphones au Moyen-Orient au deuxième trimestre 2025. C’est ce qu’a annoncé le 16 août le cabinet d’études de marché Canalys.Entre avril et juin, le géant sud-coréen détenait 34 % des parts de marché dans la région, se hissant à la première place du classement. Il est suivi par deux fabricants chinois : Xiaomi avec 17 % et Transsion avec 15 %. Ces trois principaux acteurs ont conservé les mêmes positions qu’au deuxième trimestre de l’année dernière. En revanche, Apple et Honor, classés respectivement 4e et 5e un an auparavant, ont échangé leurs places, avec respectivement 8 et 10 %.En Asie du Sud-Est, Samsung s’est contenté de la troisième place avec 17 % de parts de marché, dans un contexte de vive concurrence des marques chinoises. En tête figure Xiaomi avec 19 %, suivi de Transsion avec 18 %. OPPO et Vivo, également issus de l’empire du Milieu, occupent respectivement les 4e et 5e rangs, avec 14 et 11 %.