Bourse : les indices s’écroulent pour débuter la semaine

Write: 2025-08-18 15:46:57Update: 2025-08-18 16:07:13

Photo : YONHAP News

Lundi difficile pour les indices de la Bourse de Séoul. Le KOSPI, celui de référence, diminue de 1,50 % pour afficher 3 177,28 points. Le KOSDAQ, celui des valeurs technologiques, chute de 2,11 % à 798,05 points.

Sur le marché des changes, le won sud-coréen s’affaiblit face au billet vert. A la clôture des transactions, à 15h30, le dollar américain s’achète 1 385,00 wons (+3,00 wons).
