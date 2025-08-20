Aller au menu Aller à la page

Sommet Lee-Trump : Lee Jae Myung reçoit deux sénateurs américains en amont

Write: 2025-08-19 08:32:13Update: 2025-08-19 09:19:43

Sommet Lee-Trump : Lee Jae Myung reçoit deux sénateurs américains en amont

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen Lee Jae Myung a reçu lundi les sénateurs américains Tammy Duckworth et Andy Kim, en visite à Séoul. Cette entrevue précède son premier sommet avec Donald Trump, prévu le 25 août à Washington.

Selon la porte-parole de la présidence, les discussions ont porté sur l’alliance bilatérale, les échanges économiques et la coopération industrielle, notamment dans la construction navale. Le président Lee a déclaré vouloir faire évoluer cette alliance vers un partenariat stratégique, global et tourné vers l’avenir, incluant la sécurité, l’économie et les technologies de pointe. Avant d’appeler le Congrès américain à soutenir cet objectif.

De leur côté, les sénateurs ont réaffirmé leur attachement bipartite à l’alliance et salué le choix de leur hôte de se rendre d’abord au Japon, y voyant un signal fort en faveur du dialogue bilatéral tout comme trilatéral avec Washington.
