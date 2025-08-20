UFS 2025 : Kim Jong-un critique les manœuvres militaires conjointes

Photo : YONHAP News / KCNA

Kim Jong-un a indiqué que les exercices militaires sud-coréano-américains « Ulchi Freedom Shield » (UFS), qui viennent de débuter, représentaient « la prise de position la plus hostile et conflictuelle » de la Corée du Sud et des Etats-Unis à l’égard de son pays. Des propos rapportés, ce mardi, par l'agence de presse officielle du régime.Selon le dirigeant nord-coréen, la « collusion militaire entre Séoul et Washington », qui ne cesse de s’intensifier, constituerait l’expression la plus évidente de leur volonté de provoquer une guerre, ainsi qu’une source de destruction de la paix et de la stabilité dans la région. Avant d’ajouter que la gravité croissante de la situation à laquelle Pyongyang est confrontée, l’obligeait à opérer un changement rapide en matière de théorie et de pratique militaires et à élargir radicalement son arsenal nucléaire.En visite, lundi, au chantier naval de Nampo, dans le Pyongan du Sud, où il a inspecté des essais du système d’armement du premier destroyer nord-coréen de 5 000 tonnes, le « Choe Hyon », l’homme fort de Pyongyang a appelé la marine nord-coréenne à jouer un rôle de pilier dans le renforcement des capacités militaires du royaume ermite. Avant de souligner que le développement ultra-radical de ses compétences opérationnelles constitue désormais l’affaire d’Etat la plus importante.La KCNA a également rapporté que Kim III avait assisté à une présentation sur le destroyer « Choe Hyon » et qu’il avait exprimé sa satisfaction face au bon déroulement des projets liés à la modernisation de la marine et au renforcement de l’arsenal nucléaire.Séoul a réagi via un haut responsable du ministère de la Réunification qui a déclaré aux journalistes que les exercices UFS ont une nature défensive avec pour objectif de protéger la vie et la sécurité des citoyens.