Kang Kyung-wha nommée première ambassadrice de Lee Jae Myung aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Hier, à une semaine de son premier tête-à-tête avec Donald Trump, Lee Jae Myung a nommé Kang Kyung-wha comme nouvelle ambassadrice aux Etats-Unis. D’après des sources diplomatiques, plusieurs noms avaient été évoqués pour le poste, mais le président de la République l’a finalement choisie, jugeant nécessaire de confier la fonction à une figure de poids déjà connue du gouvernement américain.Kang avait occupé le poste de ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement progressiste de Moon Jae-in entre 2017 et 2021. A l’époque, Moon et Trump, sous son premier mandat, avaient tenté d’apaiser les tensions avec la Corée du Nord en organisant des entretiens bilatéraux avec Kim Jong-un. La nouvelle représentante avait également occupé des postes importants aux Nations unies, dont celui de conseillère d’Antonio Guterres pour les affaires politiques. Elle dirige actuellement l’Asia Society, un think tank basé à New York.Par ailleurs, le chef de l’Etat a également proposé à Lee Hyuk de devenir son premier ambassadeur au Japon, où il se rendra samedi pour un nouveau sommet avec Shiegeru Ishiba. Diplomate de carrière, Lee est un fin connaisseur de l’archipel et a longtemps œuvré pour établir les relations bilatérales, orientées vers l’avenir. Sa nomination est donc interprétée comme une intention du président de maintenir la stabilité dans les relations avec Tokyo.Enfin, le poste d’ambassadeur auprès de l’Onu a été confié à Noh Kyu-duk. Diplomate de carrière lui aussi, il avait représenté la Corée du Sud au Nigeria et occupé plusieurs postes de haut rang au sein du ministère des Affaires étrangères. Le mois prochain, Séoul assumera la présidence tournante du Conseil de sécurité.