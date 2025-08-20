CSIS : Donald Trump souhaiterait réussir son sommet avec Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

Donald Trump devrait espérer obtenir des résultats tangibles à l'issue de son premier sommet avec Lee Jae Myung, prévu le 25 août prochain, d'autant plus que sa récente rencontre avec Vladimir Poutine s'est terminée sans progrès diplomatiques. C’est ce qu’a estimé Victor Cha, titulaire de la Chaire coréenne au Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS).Dans un podcast diffusé lundi, l'expert américain a affirmé que le sommet entre les présidents américain et russe en Alaska n'était « pas une grande victoire pour Trump ». Il a comparé cette rencontre à celle entre ce dernier et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à Hanoï en 2019, au terme de laquelle ils sont repartis sans avancées.Cha a ensuite prédit que le locataire de la Maison Blanche devrait « vouloir remporter un succès la semaine prochaine », mettant en avant son désamour pour l’enchaînement d’échecs. Selon lui, cela pourrait être de bon augure pour le sommet sud-coréano-américain.Au cours de la même émission, Sydney Seiler, conseiller en chef du think tank basé à Washington, a estimé que Lee et Trump parviendraient « à s'entendre à un certain niveau ». Il a ajouté que le président américain avait du respect pour la Corée du Sud et qu’il considérait son homologue comme un interlocuteur fiable, au vu du parcours qu’il avait accompli pour accéder au pouvoir. Selon lui, les deux dirigeants souhaiteraient tous deux mener une diplomatie au sommet avec Pyongyang. Toutefois, il a évoqué la possibilité qu'ils soient en désaccord sur leur position face à la Pékin.