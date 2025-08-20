Intempéries : le prix des choux grimpe en flèche

Photo : YONHAP News

A la suite des vagues de chaleur intense et des fortes précipitations, le prix du chou a explosé. Selon la Société coréenne du commerce agro-halieutique et alimentaire (aT), celui de vente au détail moyen a augmenté de 9,3 % par rapport à l’année dernière. Aujourd’hui il faut débourser 7 062 wons, environ 4,30 euros, pour acheter cet ingrédient principal du kimchi. En juillet, une hausse de 52 % par rapport au mois précédent a été enregistrée.Un responsable du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales a indiqué que les conditions climatiques extrêmes récurrentes depuis juillet ont considérablement détérioré la qualité des choux, ce qui explique cette flambée des prix.Cependant, le prix en gros a commencé à diminuer, ce qui devrait se refléter sur le prix au détail, dans un délai de deux à trois semaines, selon le responsable gouvernemental. Ce dernier a estimé que les prix se stabiliseront si les conditions météorologiques restent favorables.