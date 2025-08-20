« Super Garuda Shield » : le Corps des marines sud-coréen y participe pour la première fois

Photo : YONHAP News

Le Corps des marines sud-coréen prendra part pour la première fois au « Super Garuda Shield », un exercice militaire conjoint annuel, organisé par les Etats-Unis et l’Indonésie. Selon une annonce faite ce mardi, l’édition 2025 est prévue du 23 août au 7 septembre à Jakarta, à Dabo Singkep et à Baturaja.Les manœuvres réuniront quelque 5 000 militaires issus de 14 pays qui possèdent un Corps des marines, mais aussi Singapour, l’Australie ou le Canada, qui n’en disposent pas et qui enverront des soldats de leur armée de terre. Une vingtaine de militaires sud-coréens, dont notamment des membres de l’équipe de reconnaissance spéciale, doivent participer à des entraînements au combat et aux opérations spéciales ainsi qu’à des manœuvres de débarquement. Selon un responsable, ils acquerront ainsi davantage de techniques de défense collective.Créé en 2007 à l’initiative de Washington et Jakarta pour renforcer leurs capacités de guerre dans la jungle, le « Super Garuda Shield » a depuis élargi son envergure pour devenir un exercice conjoint multinational.