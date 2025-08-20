Séoul cherche à élaborer une stratégie de dénucléarisation progressive du Nord

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères a présenté, hier, les grandes lignes de la politique étrangère du gouvernement devant la commission permanente parlementaire, qui contrôle son ministère. A propos du dossier nucléaire nord-coréen, Cho Hyun a annoncé que Séoul préparerait « une stratégie de dénucléarisation progressive ».Selon celle-ci, la Corée du Sud devra tout d’abord confirmer avec les Etats-Unis leur politique nord-coréenne coordonnée entre leurs hauts responsables gouvernementaux. Puis créer une ambiance favorable aux négociations nucléaires et, enfin, chercher à relancer le dialogue intercoréen comme celui entre Pyongyang et Washington.En se basant sur les résultats obtenus, Séoul élaborera une stratégie visant à dénucléariser le royaume ermite par étapes, à commencer par le gel, suivi de la réduction et du démantèlement. Dans ce processus, un rôle constructif des autres nations concernées, telles la Chine et la Russie, sera sollicité.Concernant les liens avec les Etats-Unis, Cho a promis de mener une diplomatie pragmatique, voulue par Lee Jae Myung, en plaçant les intérêts nationaux au centre des priorités. Il a également affiché sa volonté de développer l’alliance bilatérale en alliance stratégique globale, orientée vers le futur.S’agissant des relations avec le Japon, le ministre a réaffirmé que Séoul resterait fidèle à ses principes : faire face avec cohérence aux contentieux bilatéraux et continuer la coopération tournée vers l’avenir.Sur la Chine, le chef de la diplomatie a indiqué que la venue de Xi Jinping à Gyeongju, cet automne pour le prochain sommet de l’Apec, serait une occasion pour les dirigeants des deux voisins d’effectuer de nouveau des visites croisées. Enfin, il s’est engagé à gérer de manière stable les liens avec Moscou, tout en restant ferme à l’égard de sa collaboration militaire avec le régime de Kim Jong-un.