Tourisme : hausse de la consommation liée aux K-contenus

Photo : YONHAP News

En raison de l’essor de la vague coréenne, la consommation liée aux K-contenus et à la K-beauté a augmenté chez les touristes étrangers. C’est ce que révèle une analyse publiée, aujourd'hui, par un laboratoire de big data qui dépend de l'entreprise de cartes bancaires Shinhan Card.En étudiant les habitudes de consommation des voyageurs en provenance de Taïwan, des États-Unis, du Japon et de Chine, l’équipe a observé qu’ils cherchent davantage à découvrir la culture et le style de vie coréens. De plus, la consommation liée à ces derniers est également en hausse, non seulement à Séoul, mais aussi dans les provinces.En effet, par rapport à l'année dernière, les visites dans les cabines photo, prisées par les sud-Coréens dans la vingtaine et la trentaine, ont augmenté de 65 %, au salon de manucure de 17 %, dans les noraebangs de 18 %, dans les PC bangs de 36 %, et enfin au musée national de Corée de 37 %. Ce dernier profitant de la popularité croissante des goodies en lien avec le film netflix « Kpop Demon Hunters ».Les visiteurs ont également fréquenté davantage les dermatologues et les chirurgiens, avec une augmentation respective de 11 et 16 %.Le nombre de dépenses dans les provinces, malgré une concentration de la consommation dans la capitale, a augmenté de 28 %. Selon un responsable de Shinhan Card, cela témoigne de la dynamisation des économies locales grâce aux contenus culturels « made in Korea ».