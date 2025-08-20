Aller au menu Aller à la page

Economie

IA : la Corée du Sud se distingue dans la région Asie-Pacifique

Write: 2025-08-19 12:12:47Update: 2025-08-19 15:00:04

Photo : KBS News

Les entreprises sud-coréennes se distinguent en Asie-Pacifique par leurs compétences en intelligence artificielle (IA). C’est ce que révèle un rapport publié aujourd’hui par le cabinet d’étude IDC et commandé par Dell Technologies.

Ainsi, 32 % d'entre elles ont indiqué avoir intégré l'IA dans plusieurs domaines de leur activité ou la considérer comme un levier clé de compétitivité, dépassant ainsi la moyenne régionale, qui est de 24 %. En revanche, seulement 26 % estiment que leurs compétences en la matière sont encore à un stade précoce, contre 31 % en moyenne dans la région.

Avec l'expansion de l'IA, le marché des serveurs en Asie-Pacifique devrait atteindre 23,9 milliards de dollars cette année. Le rapport prévoit également une augmentation des dépenses dans l'IA générative, avec 84 % des entreprises ayant l'intention d'intensifier leurs investissements, en y allouant un budget de un à deux millions de dollars. Les principaux enjeux incluent la croissance des dépenses en TIC, la régulation gouvernementale, les problèmes de sécurité, ainsi que la recherche de solutions IA globales et applicables sur le terrain.

Les taux d’utilisation de l’IA et de l’IA générative sont élevés dans tous les secteurs, notamment celui manufacturier (78 %, 54 %), énergétique (83 %, 73 %), des soins de santé (86 %, 59 %) et de la vente au détail (82 %, 63 %).
