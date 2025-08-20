Le gouverneur de la BOK reste prudent face aux incertitudes malgré la reprise

Photo : YONHAP News

Le gouverneur de la Banque de Corée (BOK) a déclaré que le taux d'intérêt directeur sera déterminé en examinant minutieusement la conjoncture économique, les prix et la stabilité des marchés financiers, d'autant plus que les incertitudes persistent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Rhee Chang-yong a tenu ces propos ce mardi, lors d'un compte rendu des activités de son institution devant la commission des finances de l'Assemblée nationale. Selon lui, la banque centrale avait procédé à quatre baisses de son taux depuis octobre 2024 et que leur rythme avait été ajusté tout en surveillant les risques liés à l'endettement des ménages et aux changes.Le patron de la BOK s'est montré optimiste sur la conjoncture du pays, affirmant que sa croissance, restée faible jusqu'au début de l'année, était repartie à la hausse dès le deuxième trimestre et que cette tendance devrait se poursuivre jusqu’à la fin 2025, à la faveur de l'amélioration de la demande intérieure, soutenue par l'exécution du budget supplémentaire. Il a toutefois souligné que des incertitudes demeuraient quant au déroulement des négociations tarifaires entre les Etats-Unis et les principaux pays du monde, ainsi qu'à la vitesse de la reprise de la demande intérieure.S'agissant des prix à la consommation, Rhee a tablé sur une évolution stable autour de 2 %, sous l'effet de l’apaisement des cours internationaux du pétrole et de la faible pression de la demande, en dépit de la volatilité des produits agricoles due à des conditions météorologiques défavorables.Enfin, le gouverneur de la banque centrale sud-coréenne a souligné que les systèmes financiers du pays demeuraient globalement stables, tout en notant que le taux de défaillance des emprunteurs tendait à augmenter en raison de la morosité des marchés de la construction et de l'immobilier en province, ainsi que des difficultés de remboursement croissantes chez les petits autoentrepreneurs. D’après lui, la prudence reste de mise en attendant une stabilisation du marché immobilier dans certains quartiers de la région de Séoul et un ralentissement de la flambée de l’endettement des ménages.