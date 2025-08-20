Automobiles : nouvelle chute des exportations vers les Etats-Unis en juillet

Photo : KBS News

Selon des chiffres officiels communiqués aujourd’hui, en juillet, les exportations automobiles ont progressé de 8,8 % en glissement annuel, à 5,8 milliards de dollars.Néanmoins, les expéditions vers les Etats-Unis, le premier marché pour les voitures « made in Korea », ont reculé de 4,6 % pour s’établir à 2,3 milliards de dollars. Il s’agit de leur cinquième baisse mensuelle consécutive. Pour rappel, l’administration Trump avait commencé, en avril, à imposer une surtaxe de 25 % sur les importations automobiles. Les ventes dans l’Union européenne, en Asie et en Amérique latine ont, au contraire, grimpé respectivement de 32, 34, et 37 %, tirant ainsi à la hausse le volume total.Egalement le mois dernier, un peu plus de 68 000 véhicules écologiques ont été expdiés à l’étranger. Soit une augmentation de 17 % en un an.