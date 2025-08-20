Sommet Séoul-Washington : Lee consulte les milieux d’affaires

Photo : YONHAP News

En amont de son sommet avec Donald Trump, prévu le 25 août, Lee Jae Myung a organisé, ce mardi matin au Bureau présidentiel de Yongsan, une table ronde réunissant les représentants d’associations économiques et les dirigeants d’entreprise qui l’accompagneront à Washington ainsi qu’à Tokyo. Parmi eux, le président de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, le président du groupe LG, Koo Kwang-mo, et le président du groupe SK, Chey Tae-won, qui dirige également la Chambre de commerce et d’industrie de Corée (KCCI).A l’ordre du jour de cette rencontre qui a duré environ deux heures, les négociations détaillées relatives aux tarifs douaniers américains, toujours en cours, qui constitueront l’un des principaux sujets de discussion entre Lee et Trump, aux côtés des questions sécuritaires. Le chef de l’Etat a également exprimé sa gratitude pour les efforts déployés par ces entreprises lors des négociations en juillet, tout en sollicitant leur contribution continue jusqu’à la fin des discussions. Occasion pour lui de les consulter sur leurs projets d’investissements et d’achats aux Etats-Unis, ainsi que sur les difficultés qu’elles rencontrent.Pour rappel, Séoul avait conclu, à la fin du mois dernier, un accord commercial avec Washington prévoyant des droits de douane réciproques de 15 % ainsi que des investissements sud-coréens aux Etats-Unis d’une valeur totale de 35 milliards de dollars. Un résultat attribué au soutien conjugué des grands groupes du pays.A noter que le président de la République avait déjà rencontré, le 13 juin, plusieurs dirigeants d’entreprise et représentants des milieux économiques, avant de s’entretenir, en juillet, peu avant la conclusion de l’accord commercial, avec les chefs des principaux conglomérats du pays. Une démarche qui témoigne de l’importance accordée par le nouveau dirigeant à la coopération avec les milieux d’affaires pour redynamiser l’économie nationale, dans un contexte marqué à la fois par la crise liée à la déclaration de la loi martiale et par la mutation rapide de l’ordre commercial mondial.